Байден прокомментировал поражение демократов в Вирджинии

Вашингтон, 4 октября. Президент США Джо Байден прокомментировал поражение Демократической партии в штате Вирджиния, где губернатором стал республиканец Гленн Янгкин. По его словам, результаты выборов свидетельствуют о рассеянности избирателей.

