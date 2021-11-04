Байден прокомментировал поражение демократов в Вирджинии

Вашингтон, 4 октября. Президент США Джо Байден прокомментировал поражение Демократической партии в штате Вирджиния, где губернатором стал республиканец Гленн Янгкин. По его словам, результаты выборов свидетельствуют о рассеянности избирателей.

President Joe Biden says the Democrats' setbacks in Tuesday's elections underscore that the party needs to “produce for the American people." https://t.co/Ohz0zmpqFe — HuffPost (@HuffPost) November 3, 2021

Байден, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что многие американцы сейчас «расстроены» в связи с разными проблемами, такими как ситуация на рынке труда, пандемией COVID-19 и ценами на бензин. Также он отметил, что неспособность повлиять на конгресс, который застопорил его инфраструктурный план, никак не сказалась на результатах выборов.

«Я думаю, что мы должны были принять его (инфраструктурный план. — Прим. ред.) до дня выборов. Но я не уверен, что мне удалось бы изменить мнение людей в районах, склоняющихся к республиканцам, в любом случае. Я думаю, что мы должны просто добиться результатов, чтобы они изменили свой уровень жизни и дали им немного больше передышки», — сказал президент.

Уровень поддержки Байдена в августе упал до 42%, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного специалистами телекомпании NBC.