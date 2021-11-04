Правительство Египта переедет в новую административную столицу в декабре

Каир, 4 ноября. Правительство Египта переедет в новую административную столицу (НАС) — город Ведиан — в декабре. Об этом сообщает издание Al Arabya.

Президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси поручил премьер-министру Мустафе Мадбули подготовить все документы к отправке до конца месяца. После устройства на новом месте начнется шестимесячный испытательный период.

«Кабмин за полгода обязан оценить преимущества и недостатки работы в НАС. При возникновении проблем следует найти их решение», — говорится в сообщении.

Инженерное управление Вооруженных сил Египта в начале месяца подтвердило завершение строительства правительственной штаб-квартиры в Ведиане. Возведение министерств также находится на стадии полной готовности. Ввод зданий в эксплуатацию состоится в декабре.

Абдель Фаттах ас-Сиси ранее говорил, что открытие НАС ожидается в конце 2021 года. Мероприятие станет своего рода «рождением нового государства».

«Торжественная церемония пройдет на самом высоком уровне организации, показывая величие этого гигантского городского проекта и отражая современный Египет», — подтвердил премьер-министр.

Инженерное управление ВС республики объявило в октябре об организации конкурса по названию будущей столицы страны. Гражданам дали возможность поделиться идеями и предложениями, а также помочь в разработке инновационного логотипа и отличительной визуальной идентичности.

Армии принадлежит 51% компании «Административный капитал для городского развития», осуществляющей надзор за реализацией проекта. Строительство проходит в сердце пустыни в 45 километрах к востоку от Каира. Стоимость первого этапа достигла около 300 миллиардов египетских фунтов (около 19 млрд долларов).

Возведение НАС призвано решить проблему загруженности в действующей столице Египта. Власти планируют переселить 6 миллионов человек в Ведиан.