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Аналитик Кнутов: подлодки ВМФ РФ с «Цирконами» изменят расстановку сил в Тихом океане
Армия
Аналитик Кнутов: подлодки ВМФ РФ с «Цирконами» изменят расстановку сил в Тихом океане
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 ноября. Подлодки ВМФ России с ракетами «Циркон» позволят Москве существенно изменить расстановку сил в Тихоокеанском регионе. К такому выводу пришел военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что испытания крылатых ракет «Циркон» находятся на финальной стадии. Глава государства также добавил, что с 2022 года «Цирконы» начнут поступать на вооружение Военно-морского флота РФ. Первым штатным подводным носителем новых гиперзвуковых ракет станет атомная подводная лодка «Пермь» проекта 885М «Ясень-М», передает «ПолитЭксперт».

Кнутов выразил уверенность, что подлодки с новыми ракетами дадут российскому флоту колоссальное преимущество, так как они смогут держать на прицеле американские военные объекты почти на всей территории США. Также «Цирконы» будут представлять серьезную угрозу для американских авианосцев.

«Дежурство наших лодок возле побережья США позволит держать в фокусе даже наземные цели. Кроме того, он уже считается убийцей авианосцев», — отметил эксперт.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж атомной подводной лодки ВМФ России «Северодвинск» произвел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает телеканал «360».

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россия сша циркон кнутов
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