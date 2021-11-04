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Россия способна извлечь выгоду из мирового энергокризиса

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 12:19
Экономика
Россия способна извлечь выгоду из мирового энергокризиса
wikipedia.org  /  James Riden / CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 4 ноября. Сложившаяся глобальная энергетическая конъюнктура позволит дополнительно заработать Российской Федерации, уверены аналитики издания OilPrice.

Многие страны испытывают экономические затруднения из-за подорожания энергоносителей и их нехватки, но для Москвы подобная ситуация является крайне перспективной, так как государство обладает широкими экспортными возможностями по части энергоресурсов.

Ожидается, что зима станет достаточно холодной. Последствия растущих котировок нефти и газа повлияют на экономики Китая, Индии, а также европейских стран. Потребление энергии по всей планете приближается к тому уровню, который наблюдался до распространения COVID-19, однако весь спрос удовлетворить так быстро не получается.

Как считают американские специалисты, Россия может использовать газопровод «Северный поток — 2» якобы в качестве своего геополитического оружия. Данная магистраль связывает через Балтику РФ и Германию. Проект построен, но ожидает окончания сертификации. Некоторые эксперты высказывают опасения относительно рисков для Европы из-за «монополизации» поставок топлива в регион.

«У меня нет никаких сомнений, и Международное энергетическое агентство само подтвердило, что единственный поставщик, который действительно может иметь большое значение для европейской энергетической безопасности на данный момент этой зимой, — это Россия», — отмечает советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн.

Предполагается, что Китай закупит у России порядка 10 млрд кубических метров голубого топлива, что превысит прошлогодние показатели поставок в два раза. Индия приобретет у РФ около 40 млн тонн коксующегося угля, чтобы спасти свою экономику во время кризиса.

Такой энергоноситель как природный газ будет являться центральным видом топлива во время перехода на альтернативные источники энергии, подчеркнула исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель по результатам саммита G20, который проходил в Риме.

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россия китай индия европа природный газ энергетический кризис
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