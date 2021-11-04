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Весь мир
Иран и Евросоюз возобновят переговоры по ядерной сделке 29 ноября
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Иран и Евросоюз возобновят переговоры по ядерной сделке 29 ноября

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 12:34
Весь мир
Иран и Евросоюз возобновят переговоры по ядерной сделке 29 ноября
Global Look Press  /  Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com

Тегеран, 4 ноября. Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, возглавляющий делегацию Исламской Республики на переговорах по ядерной сделке в Вене, сообщил в Twitter, что очередной раунд встреч запланирован на 29 ноября.

Аналогичное заявление сделали и представители Евросоюза после телефонного разговора замгенсекретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Моры с Кани, отметив, что стороны продолжают прорабатывать детали диалога, чтобы обеспечить исполнение своих обязательств всеми участниками договора. Организация подтвердила, что Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция также будут присутствовать на переговорах. Делегатов от Евросоюза возглавит Мора.

В свою очередь официальные лица Тегерана два дня назад подчеркнули, что не намерены вести прямой диалог с США. Неделей ранее глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна не хочет продолжать переговоры с тупикового момента, на котором они прервались, но согласна на сложившийся в Вене формат.

Также он указал на то, что для Исламской Республики приоритетом является полное снятие санкций со своей страны. При этом Кани, находившийся в этот момент в Брюсселе, заявил о прогрессе, достигнутом в ходе диалога с Морой, сообщив о готовности с его стороны вернуться в Вену до конца ноября и пообещав назвать точную дату в течение двух недель.

США осторожно, но в целом положительно отреагировали на слова представителей Ирана и выразили заинтересованность в скорейшем возобновлении сделки, если Иран будет соблюдать ее условия и откажется от обогащения сверх установленного ранее уровня. Вашингтон вновь указал на то, что время для достижения консенсуса ограничено, поскольку Тегеран продолжает «провокационные шаги» в области ядерных разработок.

Тем не менее ряд иранских политиков не слишком оптимистично смотрит на перспективы переговоров. Накануне глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что президент США не имеет достаточно полномочий для того, чтобы исключить повторный отказ его страны от сделки. В то же время, как считает Шахмани, без подобных гарантий итоги этого диалога «уже ясны».

Вашингтон, по указанию экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки в 2018 году, введя против Тегерана жесткие экономические санкции. После убийства при помощи удара американской авиацией иранского высокопоставленного командующего Касема Сулеймани в Багдаде в начале 2020-го, отношения между странами резко обострились, а вскоре Исламская Республика также отказалась от соблюдения условий договора и довела уровень обогащения урана до 60%, что вызвало обеспокоенность мировой общественности и подтолкнуло новые власти США к началу переговоров о возобновлении ядерной сделки в начале текущего года.

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Все новости / Весь мир / Иран и Евросоюз возобновят переговоры по ядерной сделке 29 ноября
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