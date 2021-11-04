Иран и Евросоюз возобновят переговоры по ядерной сделке 29 ноября

Тегеран, 4 ноября. Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, возглавляющий делегацию Исламской Республики на переговорах по ядерной сделке в Вене, сообщил в Twitter, что очередной раунд встреч запланирован на 29 ноября.

Аналогичное заявление сделали и представители Евросоюза после телефонного разговора замгенсекретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Моры с Кани, отметив, что стороны продолжают прорабатывать детали диалога, чтобы обеспечить исполнение своих обязательств всеми участниками договора. Организация подтвердила, что Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция также будут присутствовать на переговорах. Делегатов от Евросоюза возглавит Мора.

???????? ???????? Multilateral talks in Vienna aimed at reviving the 2015 nuclear deal are resuming on 29 November following months of delay, Iran and the EU confirmed on Wednesday.



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В свою очередь официальные лица Тегерана два дня назад подчеркнули, что не намерены вести прямой диалог с США. Неделей ранее глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна не хочет продолжать переговоры с тупикового момента, на котором они прервались, но согласна на сложившийся в Вене формат.

Также он указал на то, что для Исламской Республики приоритетом является полное снятие санкций со своей страны. При этом Кани, находившийся в этот момент в Брюсселе, заявил о прогрессе, достигнутом в ходе диалога с Морой, сообщив о готовности с его стороны вернуться в Вену до конца ноября и пообещав назвать точную дату в течение двух недель.

Today #Iran's foreign minister Hossein Amir-Abdollahian said “We do not want to enter the negotiations from the stalemate of the Vienna talks, but we accept the format formed in the Vienna talks." pic.twitter.com/1rSe5kLLOy — Iran International English (@IranIntl_En) October 27, 2021

США осторожно, но в целом положительно отреагировали на слова представителей Ирана и выразили заинтересованность в скорейшем возобновлении сделки, если Иран будет соблюдать ее условия и откажется от обогащения сверх установленного ранее уровня. Вашингтон вновь указал на то, что время для достижения консенсуса ограничено, поскольку Тегеран продолжает «провокационные шаги» в области ядерных разработок.

Тем не менее ряд иранских политиков не слишком оптимистично смотрит на перспективы переговоров. Накануне глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что президент США не имеет достаточно полномочий для того, чтобы исключить повторный отказ его страны от сделки. В то же время, как считает Шахмани, без подобных гарантий итоги этого диалога «уже ясны».

#Iran | The head of Iran's Supreme National Security Council, Ali Shamkhani, warned on Wednesday that the negotiations on a possible restoration of the JCPOA deal will fail unless U.S. President Joe Biden gives some guarantees. https://t.co/2I9dzHQfIO — teleSUR English (@telesurenglish) November 4, 2021

Вашингтон, по указанию экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки в 2018 году, введя против Тегерана жесткие экономические санкции. После убийства при помощи удара американской авиацией иранского высокопоставленного командующего Касема Сулеймани в Багдаде в начале 2020-го, отношения между странами резко обострились, а вскоре Исламская Республика также отказалась от соблюдения условий договора и довела уровень обогащения урана до 60%, что вызвало обеспокоенность мировой общественности и подтолкнуло новые власти США к началу переговоров о возобновлении ядерной сделки в начале текущего года.