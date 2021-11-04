Зоозащитники поставили на ноги истощенную лошадь под Петербургом

Жительница Ленобласти Ольга решила приобрести себе лошадь и обратилась в одну из конюшен. Однако, посетив ферму, женщина пришла в ужас: стойла оказались сырыми и грязными, а животные, включая жеребят, выглядели больными и истощенными. Одной из самых худых оказалась серая кобыла. Она еле держалась на ногах, на теле были раны.

«Мы зашли, увидели весь этот ужас: лошади стоят в грязи, кто больной, хромой, кто худой настолько, как серая лошадь, которую мы выкупили в итоге. Нам стало ее просто жалко», — сказала Ольга.

Женщина перевезла новое приобретение на постой в другую конюшню, однако уже следующий день кобыла легла. Это означало, что животному нужна экстренная помощь, так как в лежачем положении у лошадей начинают отказывать внутренние органы. Пришлось вызывать спасателей и волонтеров. Чтобы поднять 400-килограммового коня понадобилось около 20 человек.

«Мы приехали в конюшню. Поняли, что лошадке действительно плохо и ее нужно срочно поднимать. Примерно часов пять провозились. Приехал УАЗ с лебедкой. Лебедка помогала поднимать переднюю часть лошади, мы в загоне тянули заднюю. Собственно, так лошадь и подняли», — рассказал старший координатор спасательной службы Андрей Пискарев.

Теперь лошадь проходит курс лечения, но ветеринары пока не дают обнадеживающих прогнозов.

«Ей дают антибиотики, у нее ослаблена вся иммунная система, у нее падает давление, лошадь шатается. Стоит, конечно, ест, но у нее очень тяжелое состояние», — поделилась Ольга.

Несмотря на сложности, с которыми животному еще придется столкнуться на пути к выздоровлению, хозяйка Ольга говорит, что рада подарить кобыле шанс на новую жизнь.