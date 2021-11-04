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Двое детей погибли при пожаре в Волгоградской области
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Волгоградской области
25.mchs.gov.ru  / 

Волгоград, 4 ноября. Следственный комитет Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Главным фигурантом дела выступает мать четверых детей из поселка Елань.

Как пояснили в управлении Следственного комитета, женщина проживала в частном доме с четырьмя детьми. 3 ноября она ушла из дома, оставив детей одних. В результате короткого замыкания, из розетки на кухне повалил дым. Старшая дочь схватила своего 4-летнего брата и, разбив окно, помогла ему выбраться на воздух. Двое детей остались в задымленной комнате, где к тому времени уже началось возгорание. 8-летний мальчик пытался в дыму отыскать своего 2-летнего брата, но дети выбраться из дома не смогли. 

«Детей в бессознательном состоянии обнаружили сотрудники МЧС, прибывшие на место пожара. Несмотря на оказанную помощь, дети скончались в медицинском учреждении в результате отравления угарным газом», — сообщили в ведомстве.

В ходе проверки установлено, что мать часто увлекалась спиртным, а сама семья не раз попадала в поле зрения органов системы профилактики алкозависмых. В настоящее время следователи устанавливают все подробности произошедшего. 

Ранее ФАН рассказывал, как при пожаре в частном домовладении, расположенном в хуторе Байков Зимовниковского района Ростовской области, погибли трое детей.

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волгоградская область дети погибли при пожаре
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