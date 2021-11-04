Коронавирус продолжает шагать по миру. В зоне риска оказался даже Китай, который, казалось бы, уже справился с этим опасным заболеванием. И это за три месяца до зимних Олимпийских игр в Пекине. КНР изо всех сил старается сдержать серьезную вспышку COVID-2019, которая похожа на ту, что произошла в Ухане в 2019 году. В 19 провинциях из 31, по данным национальной комиссии здравоохранения, в октябре были выявлены случаи коронавируса.

3 ноября в Китае зарегистрировали 93 случая коронавируса — самый высокий суточный показатель за три месяца. Это число ничтожно по сравнению с другими странами, где ежедневно выявляют десятки тысяч заболевших. Но для Китая такие показатели уже критичны. Эта страна продолжает жить в ограничениях: с почти закрытыми границами, с жестким пограничным контролем и с длительным карантином для въезжающих из-за рубежа. Пекин придерживается подхода «нулевой ковид».

Стратегия, направленная на полное и окончательное искоренение вируса в пределах границ Китая, означает, что даже несколько случаев заражения будут рассматриваться как потенциальная и при этом серьезная угроза.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как сообщает CNN, продолжающаяся по сей день вспышка COVID-19 началась в Китае 16 октября. Вирус был обнаружен у группы туристов из Шанхая, когда они путешествовали по северу страны. Коронавирус быстро распространился по северным провинциям. Власти начали действовать без промедлений, следуя опыту, который успешно сдерживал предыдущие вспышки: массовое тестирование, бдительное наблюдение, новые ограничения, карантин.

В Китае снова запретили передвигаться между провинциями пострадавших регионов. В одном из туристических мест страны всем жителям запретили даже выходить за пределы своего дома. Пекин ужесточил ограничения на въезд в город, а власти пригрозили нарушителям уголовной ответственностью.

Несмотря на все ограничения, вирус по стране все равно распространяется, ситуация напоминает декабрь 2019 года. Болезнь тогда смогли взять под контроль только к марту 2020 года. Случались новые волны заболевания, но они оперативно подавлялись. К концу 2020-го Китай практически вернулся к нормальной жизни — возобновили работу предприятия, сняли ограничения на внутренние поездки.

Федеральное агентство новостей / Юлия Кысина

В 2021 году человечество столкнулось с дельта-штаммом коронавируса, который вызвал хаос во всем мире. «Дельта» спровоцировал серьезные вспышки в азиатских странах, которые, к счастью, научились его сдерживать. Это Малайзия, Бангладеш, Таиланд, Вьетнам и Китай.

В КНР сохраняются опасения по поводу местных вакцин и их эффективности перед дельта-штаммом. К концу октября в стране было вакцинировано более 75% населения, но это не спасло от появления новой вспышки.

Страна готовится к проведению Олимпиады-2022 года в феврале, но власти не будут смягчать ограничения ради нее, так как считают, что отмена строгого контроля приведет к необратимым катастрофическим последствиям.

Global Look Press / Xing Guangli/XinHua

Ранее сообщалось, что сборная России получила 218 квот на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года. Министр спорта РФ Олег Матыцин по итогам заседания штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных для участия в Играх подробно рассказал о правилах участия во время пандемии коронавируса. По его словам, непривитые спортсмены и тренеры после прибытия в Китай должны будут находиться на карантине три недели.