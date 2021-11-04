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Мощнейшая магнитная буря обрушилась на Землю 4 ноября

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 12:02
Общество
Мощнейшая магнитная буря обрушилась на Землю 4 ноября
youtube.com  /  NASA Goddard

Москва, 4 ноября. Сильную магнитную бурю уровня G3 зафиксировали на Земле в ночь на четверг, сообщили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Через некоторое время мощность космического явления снизилась до уровня G2. Последний раз столь сильная магнитная буря наблюдалась в мае. Летом и осенью подобные события редко оказывались мощнее категории G1, говорится в сообщении.

Слабая магнитная буря, которая началась на Земле ранее, закончилась 1 ноября. На поверхности Солнца 28 октября была зафиксирована мощнейшая вспышка класса X. Она продолжалась на протяжении 31 минуты.

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