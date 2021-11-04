Денис Майданов рассказал о важности Дня народного единства для жителей страны

Заслуженный артист РФ, автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов в четь Дня народного единства в беседе с корреспондентом ФАН рассказал о важности этого праздника для России.

Он отметил, что, поздравляя друг друга с Днем народного единства, мы всегда должны вспоминать историю этого события.

4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа.

Освобождение Москвы в 1612 году объединило народ и прекратило братоубийственное кровопролитие.

«Россия — многонациональная держава. Мы гордимся этим, гордимся культурой и традициями каждой народности нашей страны. Россия — образец многообразия языков, религий, этноса и культур под единым флагом ради единых целей: неделимость, успех и процветание нашей страны. В этом наша общая сила и сила регионов России. Это и есть то единство, которое завещали нам наши предки и которое мы должны беречь и укреплять — единство народов России!» — прокомментировал депутат Госдумы.

Артист пожелал сил, добра, благополучия и уверенности всем жителям страны. По случаю праздника «Молодежка ОНФ» и ее руководитель Игорь Кастюкевич записали видеоклип на песню Дениса Майданова «Флаг моего государства», в котором приняли участие жители нашей многонациональной страны.

«Желаю народу и власти единства, взаимопонимания, командной работы и позитивного настроя на каждый день. С Днем народного единства, Россия! Спасибо «Молодежке ОНФ» и ее руководителю Игорю Кастюкевичу за этот праздничный многонациональный флешмоб на мою песню «Флаг моего государства», — добавил собеседник ФАН.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что ряд праздников в РФ были придуманы и вошли в жизнь россиян из принципа политической целесообразности. По его мнению, политическое значение Дня народного единства заключалось в том, чтобы дезавуировать тему 7 ноября.