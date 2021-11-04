Квартиру героини Сары Джессики Паркер из «Секса в большом городе» можно снять на Airbnb

Нью-Йорк, 4 ноября. Необычная новинка, которая может заинтересовать поклонников сериала «Секс в большом городе», появилась на Airbnb. Сервис воссоздал нью-йоркскую квартиру героини Сары Джессики Паркер — Кэрри Брэдшоу.

Информация об удивительной квартире и фотографии объекта появились на странице Airbnb в Instagram. На снимках можно увидеть знаменитую гардеробную Кэрри Брэдшоу с ее нарядами, рабочий стол героини, расположенный возле окна, и другие интерьеры. Исполнительница роли главной героини «Секса в большом городе», принимавшая участие в воссоздании квартиры, попозировала на некоторых кадрах.

«Гости получат доступ к легендарному шкафу Кэрри, смогут спуститься по ступенькам ее дома и даже выпить Cosmopolitan, получив индивидуальное приветствие от самой Сары Джессики Паркер», — указано в описании апартаментов.

Остановиться в необычной квартире на Манхэттене и погрузиться в атмосферу сериала можно с 8 ноября. Стоимость одной ночи пребывания для двоих гостей составит 23 доллара (чуть более 1,6 тысячи рублей по текущему курсу). Такая цена была выбрана в честь 23-летия с момента выхода первой серии «Секса в большом городе». При этом в сумму не включены налоги и сборы.

Сервис HBO Max готовится вернуть культовый сериал на экраны в скором времени. На съемках проекта Сара Джессика Паркер появилась в наряде, подчеркнувшем недостатки ее фигуры.