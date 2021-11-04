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Поклонники заподозрили болезнь Паркинсона у Софии Ротару после концерта в Берлине
Общество
Поклонники заподозрили болезнь Паркинсона у Софии Ротару после концерта в Берлине
sofiarotaru.com  /  София Ротару

Москва, 4 ноября. Певица София Ротару дала концерт в Берлине. Во время исполнения своих многочисленных хитов легенда сцены напугала фанатов: у нее сильно тряслись руки, что может указывать на наличие болезни.

Артистка появилась перед поклонниками в черном костюме-тройке. На ней была широкая юбка с зелеными вставками и пиджак. Ротару исполнила хиты «Червона рута», «Белый танец», «Луна, луна». Поклонники с удовольствием наблюдали за ее выступлением и делились видео в соцсетях.

Сразу бросалось в глаза, что 74-летняя София Ротару активно жестикулирует. Она слово старалась отвлечь зрителей от своих трясущихся рук. Пользователи пишут в Сети, что у артистки, вероятно, начались серьезные проблемы со здоровьем. Певица может страдать от болезни Паркинсона. Это заболевание нервной системы, которое сопровождается тремором рук, ограничением движения, нарушением походки, баланса и координации.

Одним из ярких представителей российского шоу-бизнеса, страдающего от Паркинсона, является модельер Вячеслав Зайцев. При этом состояние 83-летнего кутюрье в последнее время ухудшилось.

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певица ротару болезнь паркинсона
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