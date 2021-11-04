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Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин оценил свои шансы сыграть за сборную России на ОИ
Спорт
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин оценил свои шансы сыграть за сборную России на ОИ
ТАСС  /  Adam Hunger

Нью-Йорк, 4 ноября. Российский голкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о возможном выступлении на предстоящих зимних Олимпийских играх.

Игорь Шестеркин заявил, что старается не думать об Олимпиаде 2022 года, но рассчитывает сыграть в Пекине. Своим мнением о возможном выступлении за сборную России голкипер «Рейнджерс» поделился с журналистами издания «Чемпионат».

«Если меня вызовут, буду рад. Понимаю, что шансов сыграть у меня один на миллион, у нас очень много прекрасных вратарей, которые достойны играть там и будут играть там 100%. Хотя бы просто попасть в состав олимпийской сборной будет большой честью», — подчеркнул Шестеркин.

Хоккейный турнир в рамках Олимпиады в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года. В нем примут участие 12 национальных команд. Сборная России является действующим победителем турнира.

Ранее глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что мужская сборная Китая по хоккею выступит на ОИ-2022. Национальная команда КНР занимает 32-е место в мировом рейтинге.

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хоккей олимпиада сборная россии шестеркин ои-2022
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