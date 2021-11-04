Повар ресторана в Тбилиси Нана Квирквелия объяснила, как в Грузии принято есть хинкали

Тбилиси, 4 ноября. Грузинский повар столичного ресторана Нана Квирквелия рассказала, можно ли есть хинкали при помощи вилки и ножа.

Она объяснила, как правильно есть это блюдо, чтобы не испачкать руки и одежду соком. При этом применять вилку вполне допустимо, пояснила Квирквелия.

«Дурным тоном считается разрезать хинкали вилкой и ножом. Но если вилку воткнуть в «хвостик», перевернуть его и выпить весь бульон, то можно не только уберечься от горячего «сока», но и не испачкать руки», — пояснила повар в беседе с РИА Новости.

Главное правило — не прокалывать основное «тело» хинкали, чтобы не вытек бульон. В дополнение обязательно идет свежемолотый черный перец, который посыпают на горячее блюдо. К хинкали подают пиво, водку или чачу, добавила Квирквелия.

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