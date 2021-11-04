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Повар ресторана в Тбилиси Нана Квирквелия объяснила, как в Грузии принято есть хинкали
Общество
Повар ресторана в Тбилиси Нана Квирквелия объяснила, как в Грузии принято есть хинкали
wikipedia.org

Тбилиси, 4 ноября. Грузинский повар столичного ресторана Нана Квирквелия рассказала, можно ли есть хинкали при помощи вилки и ножа.

Она объяснила, как правильно есть это блюдо, чтобы не испачкать руки и одежду соком. При этом применять вилку вполне допустимо, пояснила Квирквелия.

«Дурным тоном считается разрезать хинкали вилкой и ножом. Но если вилку воткнуть в «хвостик», перевернуть его и выпить весь бульон, то можно не только уберечься от горячего «сока», но и не испачкать руки», — пояснила повар в беседе с РИА Новости.

Главное правило — не прокалывать основное «тело» хинкали, чтобы не вытек бульон. В дополнение обязательно идет свежемолотый черный перец, который посыпают на горячее блюдо. К хинкали подают пиво, водку или чачу, добавила Квирквелия.

Грузинка Нино рассказала российскому блогеру, почему ей стыдно перед туристами из России. Молодежь негативно относится к приезжим, а местные рестораны совсем испортились. Национальное блюдо хинкали часто стали готовить не по традиционному рецепту, считает Нино.

Немецкие ученые провели исследование утверждения, что умеренное употребление алкоголя полезнее полного отказа от него. Они выяснили, что трезвенники чаще всего умирают от болезней, которые спровоцировали отказ от спиртного, сообщает интернет-издание spbdnevnik.ru.

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еда повар хинкали
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