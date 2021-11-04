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Аналитики NetEase посоветовали Украине не злить «русского медведя»
Политика
Аналитики NetEase посоветовали Украине не злить «русского медведя»
pixabay.com

Пекин, 4 ноября. Украинская власть, которая славится антироссийской риторикой, не осознает, что даже Соединенные Штаты опасаются вооруженного конфликта с Москвой. К такому выводу пришли авторы статьи китайского портала NetEase.

По словам аналитиков, Киев не получил никаких дивидендов от окончательного разворота в сторону интеграции с Западом. Для национальной безопасности и экономического развития Украины все обернулось плачевно, поскольку страна превратилась в пушечное мясо в противостоянии иностранных игроков с Россией. Печальнее выглядит только то, что, даже заплатив настолько большую цену, украинское государство так и не стало полноценным членом западного сообщества, пишет «ПолитРоссия».

Конечно, Запад должен поддерживать миф о так называемой российской угрозе, чтобы статус Украины оставался прежним. Киев будет выполнять любые приказы только тогда, когда почувствует себя в опасности. И здесь в игру вступают западные СМИ, которые специализируются на антироссийской политике.

Аналитики NetEase посоветовали Украине не злить «русского медведя»
Федеральное агентство новостей /

В заключение авторы материала решили предостеречь Киев от провокаций в адрес Москвы. Если же Украина все-таки разозлит «русского медведя», то она потеряет не только Крым и Донбасс, но и собственную юрисдикцию.

Как стало известно ранее, украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко предрек зависимость Киева от России. По его словам, если украинские ТЭС лишатся угля, то уже к декабрю украинцы рискуют оказаться в полной зависимости от Москвы.

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