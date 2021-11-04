Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 12:45
12:42
Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли при столкновении двух иномарок в Бурятии
12:41
Общество
Советская гимнастка Лидия Иванова прервала беременность ради Олимпиады 1960 года
12:41
Политика
Партия Порошенко устроила демарш во время выступления Зеленского в Раде
12:40
Политика
Группа по доработке поправок в Конституцию усилила полномочия Всебелорусского собрания
12:40
Происшествия
Упавшего с Литейного моста мужчину спасли в Петербурге
12:39
Происшествия
Злоумышленники заставили бухгалтера из подмосковной Балашихи взять кредиты на 12 млн рублей
12:36
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Волгоградской области
12:35
Экономика
Акции «Яндекса» обновили ценовой рекорд
12:34
Весь мир
Иран и Евросоюз возобновят переговоры по ядерной сделке 29 ноября
12:31
Весь мир
Правительство Египта переедет в новую административную столицу в декабре
Все новости

ФРС США сворачивает программу выкупа активов
Экономика
ФРС США сворачивает программу выкупа активов
Global Look Press  /  Liu Jie / Xinhua

Вашингтон, 4 ноября. Руководство Федеральной резервной системы США объявило о начале сворачивания программы выкупа активов. Решение было принято по итогам ноябрьского заседания регулятора.

Предполагается, что сокращение составит 15 млрд долларов в месяц при текущем объеме выкупа минимум в 120 млрд долларов. В то же время ФРС решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 0-0,25%.

Обсуждение деталей сокращения стимулирующих мер велось еще в сентябре. Теперь же регулятор указал на существенный рост американской экономики и прогресс в сокращении безработицы и инфляции. При этом ФРС подчеркивает, что риски для экономики, связанные с пандемией, все еще остаются.

При сокращении программы объявленными темпами она должна завершиться к середине 2022 года. Однако ФРС может изменить заданные параметры в связи с изменением экономической ситуации.

Инвесторы опасались начала сворачивания стимулирующих программ в США, ожидая сокращения спроса на рисковые активы. Однако, как отмечают эксперты, эта тревога оказалась необоснованной. Сейчас объем ликвидности на рынках остается прежним, хотя и наблюдается незначительный отток.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / ФРС США сворачивает программу выкупа активов
сша фрс сша экономика сша
Комментировать