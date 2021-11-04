ФРС США сворачивает программу выкупа активов

Вашингтон, 4 ноября. Руководство Федеральной резервной системы США объявило о начале сворачивания программы выкупа активов. Решение было принято по итогам ноябрьского заседания регулятора.

Предполагается, что сокращение составит 15 млрд долларов в месяц при текущем объеме выкупа минимум в 120 млрд долларов. В то же время ФРС решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 0-0,25%.

Обсуждение деталей сокращения стимулирующих мер велось еще в сентябре. Теперь же регулятор указал на существенный рост американской экономики и прогресс в сокращении безработицы и инфляции. При этом ФРС подчеркивает, что риски для экономики, связанные с пандемией, все еще остаются.

При сокращении программы объявленными темпами она должна завершиться к середине 2022 года. Однако ФРС может изменить заданные параметры в связи с изменением экономической ситуации.

Инвесторы опасались начала сворачивания стимулирующих программ в США, ожидая сокращения спроса на рисковые активы. Однако, как отмечают эксперты, эта тревога оказалась необоснованной. Сейчас объем ликвидности на рынках остается прежним, хотя и наблюдается незначительный отток.