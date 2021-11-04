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Галь Гадот и Рэйчел Зеглер сыграют в ремейке «Белоснежки» от Disney
Общество
Галь Гадот и Рэйчел Зеглер сыграют в ремейке «Белоснежки» от Disney
Кадр из фильма «Чудо-женщина»

Лос-Анджелес, 4 ноября. Американская студия Disney готовится к съемкам новой версии сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов». Главные роли в проекте сыграют Галь Гадот и Рэйчел Зеглер.

Компания находится на финальной стадии переговоров со звездой «Чудо-женщины» Галь Гадот. Ей доверили роль Злой королевы, сообщает издание Deadline, ссылаясь на свои источники. Образ Белоснежки на экране воплотит Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»). Режиссерское кресло займет Марк Уэбб, продюсером проекта назначен Марк Платт.

Производство картины должно начаться в 2022 году. Новая «Белоснежка» появится на стриминговой платформе Disney+. Оригинальный мультфильм Disney «Белоснежка и семь гномов» вышел в 1938 году. Анимационная лента имела оглушительный успех. Компания также планирует сделать ремейк «Русалочки» и «Книги джунглей».

Ранее сообщалось, что блокбастер режиссера Хлои Чжао «Вечные», премьера которого в мире состоялась 18 октября, получил низкие оценки на сервисе Rotten Tomatoes. Пользователи присвоили ленте всего 58% «свежести».

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фильм галь гадот Белоснежка
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