Anadolu: турецкие военные опровергли сообщения о переброске C-400 на авиабазу Инджирлик

Анкара, 4 ноября. Сообщения СМИ о переброске на авиабазу Инджирлик зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не соответствуют действительности. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на источники в турецком оборонном ведомстве.

Авиабаза Инджирлик расположена на средиземноморском побережье Турции и используется американскими и турецкими ВВС. На днях в СМИ появилась информация о том, что ЗРК С-400 были переброшены на авиабазу в качестве ответа на санкции США против Турции.

«Эти утверждения абсолютно не соответствуют действительности», — сообщил источник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует приобрести у Москвы вторую партию комплексов С-400 «Триумф». При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы Вашингтон продал ей комплексы Patriot.

В конце октября 2021 года президент США Джо Байден провел переговоры с турецким лидером на полях саммита G20 в Риме. Глава Белого дома заверил Эрдогана, что Вашингтон планирует расширять партнерские отношения с Турцией, но упрекнул турецкого президента за приобретение российских С-400, передает телеканал «360».