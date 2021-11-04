Ливия и Южная Корея обсудили сотрудничество в проектах реконструкции

Триполи, 4 ноября. Помощник министра иностранных дел Южной Кореи Йо Сон Бэ обсудил с высокопоставленными официальными лицами Ливии пути расширения двустороннего сотрудничества в различных областях, включая проекты реконструкции в североафриканском государстве.

Это произошло в ходе визита делегации из Сеула, который продолжался с 31 октября по 2 ноября. Представитель МИД азиатской республики встретился во время своей поездки в Триполи с заместителем главы Правительства национального единства (ПНЕ) Рамаданом Ахмедом Абу Джанахом и другими высокопоставленными ливийскими лицами.

Корейский дипломат пригласил министра иностранных дел ПНЕ принять участие во встрече ООН по поддержанию мира и Корейско-африканском форуме, которые должны состояться в следующем месяце в Сеуле. Кроме того, Йо призвал чиновников из Триполи активно сотрудничать с корейскими компаниями в вопросе строительства электростанции в Ливии. Он выразил надежду, что организации из его страны смогут участвовать в различных проектах по реконструкции.

В свою очередь триполитанские политики приветствовали возобновление деятельности предпринимателей из Сеула, пообещав максимально способствовать обеспечению безопасности сотрудников корейских компаний. Визит Йо в Ливию состоялся через два года после того, как все официальные лица дипмиссии азиатской республики покинули Триполи из-за ухудшения ситуации с безопасностью. С тех пор временный офис представительства действует на территории Туниса.

Согласно заявлению государственного министра по экономическим вопросам Саламы аль-Гувейла, восстановление Ливии после десятилетия войны обойдется в 111 млрд долларов. Проекты по реконструкции инфраструктуры реализуют в том числе такие страны, как Египет, Турция, Россия, США и Китай.