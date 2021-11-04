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Гимнастка Ангелина Мельникова получила в Instagram предложение о замужестве
Спорт
Гимнастка Ангелина Мельникова получила в Instagram предложение о замужестве
Global Look Press  /  YUTAKA/AFLO

Москва, 4 ноября. Олимпийская чемпионка по гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о внимании со стороны мужчин, которое она получает в Instagram. Например, спортсменке присылали предложение о замужестве.

По словам Мельниковой, она не замечает хейта со стороны подписчиков в Instagram. Однако гимнастке приходят интересные сообщения в Direct, пишет «Лента.ру».

«Замуж звали. Если честно, я в последнее время перестала читать Direct, раз в два дня могу зайти, пару сообщений посмотреть и все», — призналась олимпийская чемпионка.

Как отметила спортсменка, тренеры никогда не возражали против ведения ею страницы в соцсети. Наставники Мельниковой знают, что она достаточно активная.

Гимнастка заняла второе место по результатам вольных упражнений на минувшем чемпионате мира, который прошел в Японии. Мельникова объяснила в эфире шоу «Вечерний Ургант», почему она лишилась золота на мировом первенстве.

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спорт гимнастка мельникова
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