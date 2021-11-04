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Александр Лукашенко получил новый вариант поправок к Конституции Белоруссии
Политика
Александр Лукашенко получил новый вариант поправок к Конституции Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 4 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил доработанный вариант проекта поправок в Конституцию. Он готов обсудить его с рабочей группой.

Конституционный референдум запланировано провести не позднее февраля 2022 года. Юристы «шлифуют» документ, когда он будет доработан, его вынесут на публичное обсуждение.

«Я получил последний вариант конституции с учетом наших последних договоренностей, ознакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны», — сказал Александр Лукашенко на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции.

Ранее президент Белоруссии заявил, что намерен поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Беседа может состояться в онлайн-режиме.

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