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Федосеева-Шукшина подозревает помощницу в краже 2 тысяч евро и кольца с бриллиантом

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 11:25
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина подозревает помощницу в краже 2 тысяч евро и кольца с бриллиантом
Кадр из фильма «Линия Марты»

Москва, 4 ноября. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подозревает, что ее помощница Татьяна Парамонова похитила у нее деньги с банковской карты, а также валюту и дорогое ювелирное украшение. Об этом сообщил ФАН пресс-секретарь артистки Вадим Горжанкин.

По словам адвоката Федосеевой-Шукшиной Юлии Вербицкой-Линник, минувшим летом Парамонова распространила клеветническую информацию и спровоцировала ссору между актрисой и ее дочерью — Ольгой Шукшиной. Благодаря этому женщина завладела документами и банковской картой артистки, после чего начала распоряжаться деньгами без ведома знаменитости, утверждает юрист.

«По подсчетам Ольги, с карты было списано порядка 470 тысяч рублей. Установлено, что указанные денежные средства были сняты в банкомате без присутствия Федосеевой-Шукшиной. Куда и кем были потрачены эти деньги, выясняют следователи в рамках проведения доследственной проверки», — пояснила Вербицкая-Линник.

Федосеева-Шукшина направила помощнице требование вернуть незаконно удерживаемую банковскую карту и отчитаться о снятии денег. Если Парамонова не сделает этого, сторона актрисы обратится с иском в суд и направит дополнительные документы в правоохранительные органы, которые уже проверяют помощницу, уточнила адвокат. Как отметила Вербицкая-Линник, в действиях Парамоновой могут обнаружиться признаки преступления по статье «Кража», максимальный срок лишения свободы по которой составляет шесть лет.

Федосеева-Шукшина подозревает помощницу в краже 2 тысяч евро и кольца с бриллиантом
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин /

«Также хочется отметить, что некоторое время назад у Лидии Николаевны пропало около 2 тысяч евро и дорогое кольцо с бриллиантом. Лидия Николаевна не исключает причастность Парамоновой и к этой пропаже», — подытожила адвокат артистки.

Ранее внучка Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко обвинила помощницу актрисы в попытках нажиться на звезде. По ее словам, Парамонова хотела переписать на себя квартиру актрисы.

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актриса знаменитости федосеева-шукшина
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