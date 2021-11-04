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ЛНР обвинила ВСУ в попытках заглушить сигнал дрона ОБСЕ у поселка Луганское в Донбассе
Армия
ЛНР обвинила ВСУ в попытках заглушить сигнал дрона ОБСЕ у поселка Луганское в Донбассе
flickr.com  /  OSCE/Mariia Aleksevych

Луганск, 4 ноября. Украинские силовики применили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для создания помех беспилотникам наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Луганское зафиксировано использование военнослужащими ВСУ комплекса «Буковель-АД». Украинские силовики используют средства РЭБ, чтобы помешать наблюдателям ОБСЕ осуществлять мониторинг на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

«С целью глушения сигналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ, вблизи населенного пункта Луганское зафиксирована работа станции РЭБ «Буковель-АД» мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ ВС Украины», — говорится в сообщении.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве отметили, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает телеканал «360».

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украина ЛНР всу донбасс обсе
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