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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к россиянам в День народного единства

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 12:41
Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к россиянам в День народного единства
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 4 ноября. Россиянам необходимо действовать сообща в условиях распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя жителей города с Днем народного единства.

По словам градоначальника, этот праздник тесно связан с историей Российской Федерации. Народ всегда объединялся в трудные для страны времена и справлялся со всеми проблемами.

«И сейчас, когда мы боремся с общей бедой — коронавирусом, нам снова нужно действовать сообща. Помогать и поддерживать друг друга, с оптимизмом смотреть в будущее. Желаю всем здоровья, благополучия и добра!» — написал мэр на странице в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства.

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москва собянин день народного единства
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