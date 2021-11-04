Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к россиянам в День народного единства

Москва, 4 ноября. Россиянам необходимо действовать сообща в условиях распространения коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя жителей города с Днем народного единства.

По словам градоначальника, этот праздник тесно связан с историей Российской Федерации. Народ всегда объединялся в трудные для страны времена и справлялся со всеми проблемами.

«И сейчас, когда мы боремся с общей бедой — коронавирусом, нам снова нужно действовать сообща. Помогать и поддерживать друг друга, с оптимизмом смотреть в будущее. Желаю всем здоровья, благополучия и добра!» — написал мэр на странице в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства.