Транзит газа в ФРГ по трубопроводу «Ямал — Европа» может возобновиться 4 ноября

Москва, 4 ноября. Поставки сырья в Германию по газопроводу «Ямал — Европа», которые остановились 30 октября, могут восстановиться 4 ноября. На это указывают данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Так, в системе Gascade впервые с субботы появилась информация об уточненных заявках на транзит газа по «Ямал — Европе» на немецкий рынок — около 1,3 млн кубометров в час, начиная с 08:00 по Москве в четверг. До этого момента заявки на прокачку отсутствуют, пишет «ФедералПресс».

В то же время заявки на реверсные поставки из ФРГ в Польшу также остаются в системе, следует из статистики Gascade.

Прямая прокачка голубого топлива в ЕС по «Ямал — Европе» остановилась утром 30 октября. Кроме того, начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии на польский рынок.

Министерство экономики и энергетики ФРГ не располагает данными о прекращении транспортировки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Об этом ранее заявила представитель ведомства Беате Барон.