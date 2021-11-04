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Транзит газа в ФРГ по трубопроводу «Ямал — Европа» может возобновиться 4 ноября
Экономика
Транзит газа в ФРГ по трубопроводу «Ямал — Европа» может возобновиться 4 ноября
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 4 ноября. Поставки сырья в Германию по газопроводу «Ямал — Европа», которые остановились 30 октября, могут восстановиться 4 ноября. На это указывают данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Так, в системе Gascade впервые с субботы появилась информация об уточненных заявках на транзит газа по «Ямал — Европе» на немецкий рынок — около 1,3 млн кубометров в час, начиная с 08:00 по Москве в четверг. До этого момента заявки на прокачку отсутствуют, пишет «ФедералПресс».

В то же время заявки на реверсные поставки из ФРГ в Польшу также остаются в системе, следует из статистики Gascade.

Прямая прокачка голубого топлива в ЕС по «Ямал — Европе» остановилась утром 30 октября. Кроме того, начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии на польский рынок.

Министерство экономики и энергетики ФРГ не располагает данными о прекращении транспортировки газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа». Об этом ранее заявила представитель ведомства Беате Барон.

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газопровод ямал - европа прокачка газа
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