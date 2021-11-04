Женщина насмерть сбила пешехода в Башкирии

Уфа, 4 ноября. Автоледи насмерть сбила пешехода на сельской дороге в Башкирии. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Смертельный инцидент произошел в Стерлибашевском районе на улице Луговой. За рулем Toyota Corolla сидела 23-летняя девушка. Она ехала на большой скорости и не успела предотвратить наезд на пешехода.

В результате случившегося ДТП мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Водитель рассказала, что ее ослепило солнце, после чего она услышала удар о машину. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Тем временем прокуратура начала проверку по факту ДТП в Видном, сообщало РИАМО. Водитель за рулем Mercedes при развороте наехал на женщину и двоих детей в возрасте 2 года и 17 лет.