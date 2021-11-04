Депутат Анатолий Выборный не исключил распространение геномной регистрации на всех россиян

Москва, 4 ноября. Геномная экспертиза может быть распространена на всех россиян. Такой сценарий допустил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Ожидается, что экспертизу скоро введут для мигрантов. Затем ее можно было бы расширить сначала на преступников, а затем и на все население, считает депутат.

«Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете — для всех», — Анатолий сказал Выборный изданию «Интерфакс».

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился подготовить предложения по геномной регистрации мигрантов. Соответствующие изменения будут внесены в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».