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Депутат Анатолий Выборный не исключил распространение геномной регистрации на всех россиян

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 11:06
Общество
Депутат Анатолий Выборный не исключил распространение геномной регистрации на всех россиян
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 ноября. Геномная экспертиза может быть распространена на всех россиян. Такой сценарий допустил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Ожидается, что экспертизу скоро введут для мигрантов. Затем ее можно было бы расширить сначала на преступников, а затем и на все население, считает депутат.

«Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете — для всех», — Анатолий сказал Выборный изданию «Интерфакс».

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился подготовить предложения по геномной регистрации мигрантов. Соответствующие изменения будут внесены в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

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мигранты госдума геномная регистрация
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