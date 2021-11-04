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Политолог Сосновский посоветовал Зеленскому занять роль главного комика среди президентов

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 11:00
Политика
Политолог Сосновский посоветовал Зеленскому занять роль главного комика среди президентов
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Берлин, 4 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский должен оформить явку с повинной, поскольку пресса Германии не оставит его в покое после офшорного скандала, считает немецкий политолог Александр Сосновский.

Глава украинского государства в начале октября стал фигурантом экономического скандала. Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал расследование под названием «Досье Пандоры». В материалах рассказывается об офшорных схемах, которыми пользуются многие политики, включая самого Владимира Зеленского.

Александр Сосновский обратил внимание, что немецкие журналисты крепко взялись за причастность президента Украины к финансовым махинациям. Авторитетное в Германии издание Süddeutsche Zeitung выпустило статью, автор которой призвал Зеленского дать адекватные объяснения по факту его упоминания в «Досье Пандоры». В противном случае журналист пригрозил Киеву серьезными последствиями.

Политолог Сосновский посоветовал Зеленскому занять роль главного комика среди президентов
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«И так, для сведения группы вокруг Зеленского и для него лично — эта газета никогда не пишет просто так. Материалы Süddeutsche Zeitung (и еще нескольких СМИ) попадают ранним утром, ежедневно, на стол федерального канцлера и в рассылки членам правительства. На месте ЗЕ (Зеленского. — Прим. ФАН) лучший выход — явка с повинной, отставка и почетная роль главного комика среди президентов», — написал политолог в Telegram-канале.

Как стало известно ранее, депутат Рады Вадим Новинский предсказал политическое фиаско Зеленского после офшорного скандала. По его словам, украинский народ получил очередного олигарха-коррупционера.

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украина зеленский германия офшор
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