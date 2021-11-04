Спецназ ЗВО отработал проникновение в тыл «противника» на учениях под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 4 ноября. Разведывательно-диверсионные спецподразделения Западного военного округа провели учения на полигоне Сормово под Нижним Новгородом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Разведчики совершили рейд по тылам противника, в ходе которого выследили «шпиона» и захватили особо важную информацию. Для этого военнослужащие устроили засаду на пути движения и колонны неприятеля.

Кроме того, разведчики совершили марш-бросок по пересеченной местности на бронеавтомобилях «Тигр», «Рысь» и «Тайфун-К». Позднее бойцы отработали навыки стрельбы, поразив цели из бесшумных винтовок АС «Вал» и «Винторез».

Стоит отметить, что в конце октября 2021 года на полигоне Вооруженных сил Египта Вади-Сакран, который расположен в 60 километрах от Каира, состоялись совместные российско-египетские учения «Защитники дружбы — 2021». В ходе маневров военнослужащие двух стран совершили совместное десантирование, а также отработали освобождение населенного пункта от террористов, передает RT.