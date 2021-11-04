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Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, за что россияне любят свои города
Общество
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, за что россияне любят свои города
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Москва, 4 ноября. Более половины россиян ценят свой город. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса «Работа.ру».

Сочи радует местных жителей климатом, Санкт-Петербург — архитектурным достоянием, а Москва отличается удобным транспортным сообщением и благоустроенностью. Согласно результатам опроса, 67% граждан любят город, в котором живут. Почти 30% россиян относятся к своим населенным пунктам нейтрально, пишет РИА Новости.

Самыми привлекательными для путешествий оказались подмосковные города Коломна, Звенигород и Сергиев посад. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее напомнил, что Коломна является старинным населенным пунктом с богатой историей. Чаще всего туристы приезжают в этот город летом, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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