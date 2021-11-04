Публицист Носиков прокомментировал назначение Яроша советником главнокомандующего ВСУ

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Какая страна — такие и проблемы. В России одни люди не желают вакцинироваться, пока другие не могут удержать на себе штаны или юбки при виде храмов. На Украине — другие проблемы. Им бы как раз одеться потеплее.

На данный момент в простой ушли 20 энергоблоков теплоэлектростанций. Причина — отсутствие топлива. Десять энергоблоков ушли на ремонт. Запасы угля составляют 500 тысяч тонн. Это в шесть раз ниже нормы. То есть этого угля хватит на десять дней работы систем отопления. Дальше — все. Дальше — frostpunk.

И решает проблемы тоже каждый как может. Российские власти устраивают для вакцинирующихся лотереи: дарят квартиры и машины. А для тех, кто не может в центре города удержать свои интимные места при себе, — аресты по статье «Хулиганство».

На Украине тоже решают проблемы как могут: в условиях энергетического кризиса Украина начинает кадровые перестановки. Нет, не в топливно-энергетическом комплексе. Нет, не в экономическом блоке правительства. И даже не во внешнеполитическом блоке, чтобы как-то договориться с Россией о поставках. Украина начинает тасовать кадры силовиков.

В украинской армии новое назначение: советником главнокомандующего ВСУ назначен создатель «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ) Дмитрий Ярош.

Одновременно с этим министр обороны Таран, который долго уворачивался от сомнительной чести начать новую войну на востоке, подал в отставку.

На его место назначен Алексей Резников — бывший министр по делам реинтеграции. Резников сравнивал Донбасс с раковой опухолью и называл «ментально больной территорией».

А на место Резникова назначена Ирина Верещук — тоже крайне интересная женщина. Интересна она тем, что в 2013 году, когда Янукович внезапно отложил «евроассоциацию», от имени украинского города Рава-Русская решила заключить с ЕС соглашение сепаратно.

Приказ о назначении Яроша подписал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который известен тем, что обещал восстановить контроль над Крымом и Донбассом с помощью «казацкой крови»:

«Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают «российскую агрессию». Мы стали надежным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед — к победе. [...] Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории».

А также покататься по Москве на танке.

В этом отношении Залужный, возможно, нашел в Яроше единомышленника. Тот тоже не любит Москву, но кататься по ней не хочет, а хочет сделать из нее болото:

«Пока недостаточно сил для того, чтобы пойти на штурм Москвы и сделать там болото, как и было задумано природой в свое время».

Одна тонкость: когда Зеленский только стал президентом, Ярош обещал повесить бывшего комика. Однако с недавнего времени он стал делать иные заявления:

«Владимир Зеленский начал делать правильные и решительные шаги по защите украинских национальных интересов».

Когда высшего чиновника государева начинает фамильярно похлопывать по плечу бросовая церэушная агентура, это многое говорит об уровне государственности.

О чем говорят новые назначения?

Люди, государства, организации могут сколько угодно делать заявления о своих целях. Можно сколько угодно громко и долго рыдать о жертвах, говорить о миролюбии и сетовать на жестокости, показывая шрам от аппендицита. Это потраченный воздух, иногда еще и перевод бумаги и тонера для принтера.

Правду об истинных намерениях того или иного субъекта говорит тот инструментарий, который он себе выбирает. В том числе и те кадры, что входят в его команду и идут на повышение.

Если некто подбирает в условиях кризиса столь радикальную команду, это, вероятно, означает, что он настроен отнюдь не на мирное разрешение споров. То есть Зеленскому видится решение нынешнего кризиса в обострении конфликта на востоке. По-другому истолковать новые назначения и карьеры весьма трудно. И Зеленского можно понять: война может списать многое. В том числе и неспособность властей Украины обеспечить функционирование энергосистемы, обеспечить тепло в домах, школах, детских садах, больницах, энергоснабжение предприятий. И для этой цели, конечно же, не может быть лучшего инструмента, чем радикалы, считающие кровь — ключом к перерождению нации.

Украине, которая поставила свою экономику в непростое положение разрывом с Россией, нечем платить за энергоносители. Начав боевые действия против Донбасса и не преуспев в них, она отрезала от себя местный уголь. Но ей показалось этого мало — она начала экономическую и продуктовую блокаду Донбасса.

Результатом этой политики стала беспомощность украинских властей перед лицом мирового кризиса с поставками энергоносителей. Теперь единственный способ не превратить экономическое и энергетическое банкротство в политическое — оплатить сохранение власти войной и кровью того народа, которому присягали.

Историческая традиция продолжает сохраняться: в одной стране беда — в дураках, в другой — предателях.

1 Организация запрещена на территории РФ.