Юрист Соловьев объяснил отказ Украины от российского угля

Это не Украина отказалась от нашего угля из чувства гордости, это Министерство экономического развития РФ решило сосредоточиться на поддержке отечественных предприятий. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал заслуженный юрист РФ, общественный деятель Иван Соловьев.

Так он прокомментировал заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко о том, что Киев отказывается при каких-либо обстоятельствах обращаться к властям России и просить Москву возобновить поставки энергетического угля. Несмотря на то что ранее Украина попросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии и Белоруссии.

Иван Соловьев напомнил, что по состоянию на 1 октября наша страна поставила Украине рекордные 10,3 млн тонн энергетического угля, что составило около 70% всего угля, поставляемого в эту страну.

«Таким образом, Россия долгое время являлась основным поставщиком угля на промышленные и энергетические предприятия Украины. Наша страна достаточно долго демонстрировала не просто понимание непростой экономической и энергетической ситуации в этой стране, но и стоически отделяла мух от котлет — политику, совершенно безумную агрессивную риторику, враждебные действия, совершаемые в отношении российских граждан, от вопроса поддержания ликвидности украинской энергосистемы», — объяснил юрист.

Федеральное агентство новостей /

Однако бесконечно не может происходить ничего, отметил Соловьев, и растущие потребности в энергоресурсах внутри нашей страны обусловили решение о прекращении поставок угля на Украину.

«Подчеркну: это не Украина отказалась от нашего угля из чувства гордости, это наш минэк решило сосредоточиться на поддержке наших, отечественных предприятий. Да и, честно говоря, слова “гордость” и “Украина” у меня в одно предложение никак не увязываются. Понятно, что сейчас этот вопрос будет политизироваться до абсурда и бесконечности», — подчеркнул собеседник ФАН.

По его мнению, украинские власти демонстрируют ненависть ко всему российскому, но уже, вдохновленные какими-то американскими обещаниями, переходят к активным враждебным действиям.

«При этом как ни в чем не бывало считают, что мы должны и дальше обеспечивать их энергетическую безопасность. Мне хочется спросить: вы ничего не попутали там, паны? Вы определитесь: или языком молоть и населенные пункты с российскими гражданами на линии соприкосновения захватывать, или искать альтернативные источники обеспечения своей промышленности и своих граждан энергоресурсами и теплом. Вместе это с трудом уживается. А то, что простые граждане Украины не просто платят, а уже давно претерпевают значительные неудобства и лишения из-за русофобских фейерверков собственной власти, не видит только ленивый», — резюмировал юрист.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром обороны страны Алексея Резникова, занимавшего ранее пост вице-премьера государства. Зеленский внес соответствующий проект постановления.