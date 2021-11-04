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Юрист Соловьев объяснил отказ Украины от российского угля
Общество
Юрист Соловьев объяснил отказ Украины от российского угля
Федеральное агентство новостей  / 

Это не Украина отказалась от нашего угля из чувства гордости, это Министерство экономического развития РФ решило сосредоточиться на поддержке отечественных предприятий. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал заслуженный юрист РФ, общественный деятель Иван Соловьев.

Так он прокомментировал заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко о том, что Киев отказывается при каких-либо обстоятельствах обращаться к властям России и просить Москву возобновить поставки энергетического угля. Несмотря на то что ранее Украина попросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии и Белоруссии.

Иван Соловьев напомнил, что по состоянию на 1 октября наша страна поставила Украине рекордные 10,3 млн тонн энергетического угля, что составило около 70% всего угля, поставляемого в эту страну.

«Таким образом, Россия долгое время являлась основным поставщиком угля на промышленные и энергетические предприятия Украины. Наша страна достаточно долго демонстрировала не просто понимание непростой экономической и энергетической ситуации в этой стране, но и стоически отделяла мух от котлет — политику, совершенно безумную агрессивную риторику, враждебные действия, совершаемые в отношении российских граждан, от вопроса поддержания ликвидности украинской энергосистемы», — объяснил юрист.

Юрист Соловьев объяснил отказ Украины от российского угля
Федеральное агентство новостей /

Однако бесконечно не может происходить ничего, отметил Соловьев, и растущие потребности в энергоресурсах внутри нашей страны обусловили решение о прекращении поставок угля на Украину.

«Подчеркну: это не Украина отказалась от нашего угля из чувства гордости, это наш минэк решило сосредоточиться на поддержке наших, отечественных предприятий. Да и, честно говоря, слова “гордость” и “Украина” у меня в одно предложение никак не увязываются. Понятно, что сейчас этот вопрос будет политизироваться до абсурда и бесконечности», — подчеркнул собеседник ФАН.

По его мнению, украинские власти демонстрируют ненависть ко всему российскому, но уже, вдохновленные какими-то американскими обещаниями, переходят к активным враждебным действиям.

«При этом как ни в чем не бывало считают, что мы должны и дальше обеспечивать их энергетическую безопасность. Мне хочется спросить: вы ничего не попутали там, паны? Вы определитесь: или языком молоть и населенные пункты с российскими гражданами на линии соприкосновения захватывать, или искать альтернативные источники обеспечения своей промышленности и своих граждан энергоресурсами и теплом. Вместе это с трудом уживается. А то, что простые граждане Украины не просто платят, а уже давно претерпевают значительные неудобства и лишения из-за русофобских фейерверков собственной власти, не видит только ленивый», — резюмировал юрист.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром обороны страны Алексея Резникова, занимавшего ранее пост вице-премьера государства. Зеленский внес соответствующий проект постановления.

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