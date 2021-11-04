Месторождение Вака-Муэрта бьет рекорды по выработке сланцевого масла и газа

В сентябре-октябре добыча сланцевого газа и масла в провинции Неукен достигла рекордных показателей – при том, что рост обозначился уже в последние 4 месяца. Однако это не спасает Аргентину от необходимости импортировать газ из Боливии – чтобы обеспечить своим гражданам отопление в зимний период.

На вопросы, касающиеся развития энергетики в этом регионе специальному корреспонденту МФАН ответит адвокат и сенатор от провинции Неукен Оскар Паррилли. Помимо законодательной деятельности в аргентинском парламенте, Паррилли возглавляет «Институт Родины» - про-киршнеристскую организацию, созданную с целью продвижения синдикалистских идей в Латинской Америке.

Парадоксы «Мертвой Коровы»

Общие доказанные запасы нефти в месторождении, название которого переводится с испанского как «мёртвая корова», составляют около 927 миллионов баррелей, а в настоящее время в Вака-Муэрта добывается 200.000 баррелей, что составляет 40% от нефтедобычи по стране.

Несмотря на рост добычи нефти и газа в регионе Неукен – где расположена Вака-Муэрта - специалисты осторожны в прогнозах: на фоне пандемии в индустриальной сфере наблюдается общий спад. Аргентинская энергетика была на пике в 1998 году (830.000 баррелей в день) и в 2004 (145 миллионов кубический метров сланцевого газа).

Пресс-служба Сената национального конгресса Аргентины

К счастью для Аргентины цены на топливо на международном рынке растут: для экспортёров баррель нефти-сырца стоит 80 долларов. На внутреннем рынке эта цена значительно ниже – чтобы удешевить процесс обработки местному производителю. Для аргентинских компаний цена за миллион БТЕ в ближайшие 3 года составит 3.5 доллара.

Проблема в том, что несмотря на низкую цену дефицит топлива даёт себя знать. И нередко это касается не только «кухонных» газовых баллонов или отопительных приборов, но и бензина.

ФАН: Сланцевый газ – визитная карточка и основной вид топливного сырья, добываемого на месторождении Вака-Муэрта?

Оскар Паррилли: Чисто технически, газ – побочный продукт добычи нефти. То есть, в первую очередь Вака-Муэрта является нефтяным месторождением. Хотя в нашем случае речь идёт не о залежах в классическом понимании, а о пропитанных сланцевым маслом горизонтальных пластах почвы... Для добычи такой нефти используются особые технологии – разрывные. Их ещё называют «фракингом».

— Это довольно дорогой способ нефтедобычи...

Оскар Паррилли: Теперь он значительно дешевле. Если раньше фракинг – или разрыв пласта для наполнения скважины – обходился нам в 20-30 миллионов долларов, то теперь эта сумма сократилась вдвое. В Вака-Муэрта мы нашли способ добывать необходимый для фракинга песок на месте (иными словами, уже не нужно тратиться не перевозку) и оптимизировали доставку воды. К тому же, с того момента, как в 2010 здесь обнаружили нефть, уже выучилось не одно поколение инженеров, ориентированных именно на нашу специфику...

Пресс-служба Сената национального конгресса Аргентины

— В сентябре-октябре месторождение действительно вышло на до-ковидный уровень добычи?

Оскар Паррилли: Собственно, этот уровень был не просто достигнут, но и успешно преодолён. Что касается именно газа, то сентябре мы получили 68,1 миллионов кубических метров. Хотя ещё в августе прирост составил 30,9%, в то время как среднегодовой показатель по всем видам газа поднялся на 7,9%. До пандемии – в феврале 2020 – им соответствовали 22% и 3,8%.

Вака-Муэрта может дать ещё больше. Проблема в том, что на данный момент отстаёт логистика. Специалисты из YPF рассматривали возможность перевозки жидкого топлива морем (для этого предполагалось переоборудовать танкер, который в данный момент стоит на верфи в Баиа Бланка), но это оказалось нерентабельно.

Газопровод имени Нестора Киршнера

— Тем не менее, Аргентина вынуждена закупать газ за границей. В 2021 году государству пришлось потратить на энергетический импорт US$ 1.811 миллионов долларов. Как предполагается решать эту проблему?

Оскар Паррилли: При Кристине де Киршнер – и, конечно же, при администрации нашего нынешнего президента, Альберто Фернандеса, - вложения в энергетику были щедрыми и своевременными. В частности, на этой неделе в Сенат представлен новый законопроект о топливной промышленности, ориентированный на реактивацию отрасли и вовлечение в неё новых игроков, для которых предусмотрены налоговые послабления. Однако главным аспектом проекта является строительство нового газопровода. И 50% финансирования государство нам уже обеспечило.

— Этот газопровод будет работать на экспорт или на внутреннее потребление?

Оскар Паррилли: Газопровод будет носить имя Нестора Киршнера, вытащившего страну из кризиса 2002-2003 года, и обеспечит дешёвым топливом самую густонаселённую провинцию Аргентины: Буэнос-Айрес. Ну и, конечно же, столичный округ. Но экспорт в перспективе тоже рассматривается – в Бразилию. Потому что это будет мощный газопровод: он рассчитан на перегон 40 млн. кубометров в день.

Пресс-служба Сената национального конгресса Аргентины

— Вы сказали, что 50% стоимости проекта покрывает государство? Несмотря на текущий кризис?

Оскар Паррилли: Именно. 500 млн. долларов предполагается взять из бюджета, и ещё 500 млн. приложатся за счёт нового налога на богатство, закон по которому был принят в июне этого года. Остальные деньги мы рассчитываем получить от частных инвесторов... Лизинг планируется на конец 2021 года.

— Инвесторы будут допущены только аргентинские – или иностранцы тоже?

Оскар Паррилли: Конечно, мы приветствуем участие иностранных капиталов в проекте... У нас уже есть кандидаты. В их числе Chevron, американские и европейские компании.

— Китайцы и русские?

Оскар Паррилли: Мы ждем всех! А русские у нас в Бака-Муэрте тоже были, конечно же. Газпром, Роснефть. Мы очень ценим сотрудничество с Россией в любой области, очень благодарны за помощь с вакцинами Sputnik V и надеемся, что в энергетике между нашими странами тоже может быть взаимовыгодный обмен. Во время последнего правления Кристины де Киршнер для этого появились серьезные предпосылки.