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Румынская госкомпания выкупит долю ExxonMobil в черноморском месторождении
Экономика
Румынская госкомпания выкупит долю ExxonMobil в черноморском месторождении
Пресс-служба ПАО Газпром

Бухарест, 4 ноября. Государственная энергетическая компания Румынии Romgaz выкупит долю американского нефтегазового гиганта ExxonMobil в разработке месторождений природного газа в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Бухарестской фондовой биржи.

По сведениям агентства, Exxon откажется от своей 50-процентной доли за 1,06 млрд долларов. Однако сделка должна получить предварительное одобрение со стороны акционеров Romgaz.

Американский холдинг инвестировал в черноморское месторождение еще в 2008 году. Вместе с румынской компанией OMV Petrom, являющейся совладельцем проекта, она потратила более 1,5 млрд долларов на разведку.

Румынская сторона надеется, что после смены владельцев правительство страны сможет принять необходимые изменения в налоговом законодательстве. OMV Petrom не раз предупреждала, что 2021 год является решающим для проекта.

Власти Молдавии ранее заявили о готовности вернуть Румынии одолженные объемы газа. Кишинев получил голубое топливо от соседней республики для поддержания давления в трубопроводе до тех пор, пока не будет заключен новый контракт с «Газпромом».

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черное море газ румыния exxonmobil romgaz
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