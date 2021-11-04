Светлана Немоляева проходит реабилитацию в санатории из-за проблем со здоровьем

Москва, 4 ноября. Звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева призналась, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Актриса вынуждена проходить реабилитацию в подмосковном санатории.

Артистка недавно снялась в короткометражке Александра Котта «Гоголь-моголь». Съемки ленты проходили в Петербурге, теперь же знаменитость вернулась в Москву, где играет в Театре имени Маяковского вместе с внучкой Полиной. Однако Немоляевой приходится ездить на спектакли и репетиции из Подмосковья, пишет kp.ru.

«У меня были некоторые проблемы по сердечно-сосудистой линии. Теперь вот прохожу реабилитацию», — поделилась актриса.

Звезда «Служебного романа» отметила, что возникшие у нее проблемы со здоровьем не связаны с коронавирусом. Артистка и ее близкие сделали прививки, поэтому защищены от COVID-19, передает Teleprogramma.pro.

Светлане Немоляевой исполнилось 84 года 18 апреля. В Театре имени Маяковского актрису назвали национальным достоянием в честь этой даты.