Энтузиасты из Челябинска создают из пластикового мусора аксессуары и дорожную плитку

Новое применение пустующему гаражу нашли два экоэнтузиаста из Челябинска. Вооружившись чертежами голландского проекта, они собрали собственный цех по превращению пластика в полезные в быту вещи. Бутылки, банки и прочие контейнеры предприниматели преобразуют в строительную плитку, обложки для документов, сумки и кошельки.

«Мы засыпаем пластик в экструдер, чтобы получить расплавленный пластик и залить его в форму шестигранника, чтобы получить в итоге плитку», — рассказывает о схеме работы Кирилл Садыков.

По словам молодых людей, для переработки годятся почти все типы пластиковых изделий, за исключением седьмой категории, в состав которой входит токсичный бисфенол. Кроме того, сырье должно быть очищено от пищевых остатков.

«В угол мы складываем пластик, который отсортировали и тот, который нам приносят жители. Далее весь твердый пластик дробится на дробилке. Это своего рода измельчитель. Мы его собрали сами. Здесь коробка с ножами: вал, на котором ножи надеты. Все это вертится и дробится», — объясняет Александр Слуцкер.

Жителям Челябинска с активной экопозицией идея ребят пришлась по душе. Некоторые специально собирают выброшенный пластик и приносят его умельцам, тем самым делая свой город чище.

«Мы давно уже начали пластик собирать. Поэтому, когда он стал накапливаться в мешках, встал вопрос: куда нести? А так как изначально начали его собирать, чтобы вокруг он не валялся, чтобы обезопасить свой родной город, двор, природу, мы решили не выбрасывать его, а приносить сюда ребятам. И им есть чем заняться — и природе польза», — поясняет постоянная посетительница цеха Елена Лосева.

Готовые изделия друзья продают через Интернет. А для особых видов работ они даже наняли в штат двух швей. Многие дизайнерские задумки экопредпринимателей уже пользуются успехом у покупателей. Челябинцы показывают отличный пример, как можно делать нашу планету чище и зарабатывать на этом.