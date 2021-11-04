ВМС Германии проводят первые за 20 лет совместные морские учения с Японией в Тихом океане

Токио, 4 ноября. Япония и Германия проводят совместные морские учения в Тихом океане к югу от Токио. Об этом объявило командование морских Сил самообороны Японии.

Для участия в учениях вместе с японским флотом в Тихий океан зашел немецкий военный фрегат «Бавария». Он стал первым за последние 20 лет немецким кораблем, который прибыл в токийский порт. В пятницу на борт фрегата поднимется министр обороны Японии Нобуо Киси. Японский флот на учениях представляет эсминец «Самидарэ».

В августе немецкий фрегат «Бавария» прибыл в зону Индийского и Тихого океанов с длительной миссией, тем самым Берлин хотел высказать свою солидарность с Японией, Австралией и Южной Кореей. Минобороны ФРГ при этом подчеркивало, что выступает за создание прозрачного, инклюзивного и основанного на правилах порядка в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стремление Берлина совпадает с новой программой японского правительства. Ранее японский премьер Фумио Кисида призвал участников саммита АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) объединить усилия для воплощения концепции открытого Индо-Тихоокеанского региона.