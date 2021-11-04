Данные почти 800 тысяч пользователей VPN-сервисов из России попали в Сеть

Вашингтон, 4 ноября. Логины, пароли, IP-адреса и идентификаторы устройств 45 млн пользователей, в том числе россиян, попали в открытый доступ. Данные утекли на теневые форумы, ими могут воспользоваться хакеры.

Речь идет о пользователях сервисов FreeVPN.org и DashVPN.io, включая около 800 тысяч россиян, сообщает Telegram-канал «Утечки информации». Обе программы принадлежат компании ActMobile Networks со штаб-квартирой в США. На сайте организации указано, что их сервисами пользуются свыше 75 млн человек из разных стран мира.

В слитой базе находятся адреса электронной почты пользователей, пароли, даты регистрации и последнего входа в систему. Эксперты отмечают, что подобные инциденты в последнее время участились.

Ранее эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, каким образом защитить свои данные после потери смартфона. Он посоветовал иметь удаленный доступ к устройству с помощью специальных программ, чтобы сразу его заблокировать.