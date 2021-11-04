Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 11:18
11:18
Армия
ЛНР обвинила ВСУ в попытках заглушить сигнал дрона ОБСЕ у поселка Луганское в Донбассе
11:15
Общество
Суточный показатель смертности из-за COVID-19 в России достиг 1195 случаев
11:13
Общество
Участились несчастные случаи при использовании бытового газа в Пермском крае
11:12
Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к россиянам в День народного единства
11:12
Общество
Актриса Елена Захарова рассказала, от чего зависит успех в театре
11:10
Общество
«Бурановские бабушки» споют на онлайн-концерте в честь Дня народного единства в Петербурге
11:07
Экономика
Транзит газа в ФРГ по трубопроводу «Ямал — Европа» может возобновиться 4 ноября
11:06
Происшествия
Женщина насмерть сбила пешехода в Башкирии
11:06
Общество
Депутат Анатолий Выборный не исключил распространение геномной регистрации на всех россиян
11:04
Общество
Власти Китая усиливают пограничный контроль для предотвращения распространения COVID-19
Все новости

Данные почти 800 тысяч пользователей VPN-сервисов из России попали в Сеть
Технологии
Данные почти 800 тысяч пользователей VPN-сервисов из России попали в Сеть
pixabay.com  /  StefanCoders

Вашингтон, 4 ноября. Логины, пароли, IP-адреса и идентификаторы устройств 45 млн пользователей, в том числе россиян, попали в открытый доступ. Данные утекли на теневые форумы, ими могут воспользоваться хакеры.

Речь идет о пользователях сервисов FreeVPN.org и DashVPN.io, включая около 800 тысяч россиян, сообщает Telegram-канал «Утечки информации». Обе программы принадлежат компании ActMobile Networks со штаб-квартирой в США. На сайте организации указано, что их сервисами пользуются свыше 75 млн человек из разных стран мира.

В слитой базе находятся адреса электронной почты пользователей, пароли, даты регистрации и последнего входа в систему. Эксперты отмечают, что подобные инциденты в последнее время участились.

Ранее эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, каким образом защитить свои данные после потери смартфона. Он посоветовал иметь удаленный доступ к устройству с помощью специальных программ, чтобы сразу его заблокировать.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Данные почти 800 тысяч пользователей VPN-сервисов из России попали в Сеть
утечка vpn сервисы
Комментировать