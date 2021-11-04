Дочь страдающей от рака актрисы Заворотнюк собралась замуж

Москва, 4 ноября. Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, ставшая известной благодаря своему блогу в Instagram, объявила подписчикам, что помолвлена с молодым человеком.

Модель обычно держит свою личную жизнь в секрете. Однако на этот раз Анна Заворотнюк сделала исключение и поделилась с пользователями в Stories радостной новостью. Девушка предложила угадать необычные факты о себе и выбрать из них правду и ложь. В ходе игры она призналась, что обручена со своим бойфрендом и готовится к свадьбе.

Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

По информации СМИ, дочь актрисы познакомилась с бойфрендом во время учебы в США. Когда молодые люди получили диплом, вернулись в Москву. В начале года дочь Заворотнюк купила недвижимость в центре российской столицы. В этой квартире она живет со своим женихом. Свадьба может состояться в начале 2022 года, пишет «Вечерняя Москва».

Про предстоящее замужество девушка говорила еще в июле. Один из подписчиков поинтересовался, собирается ли 25-летняя Заворотнюк связать себя узами брака. Оказалось, что блогеру уже сделали предложение. Она также подтверждала, что состоит в отношениях около семи лет.