МИД Китая выразил недовольство в связи с визитом европарламентариев на Тайвань

Пекин, 4 ноября. Китайская сторона сделала Евросоюзу серьезное представление в связи с визитом делегатов от Европарламента на Тайвань, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

По словам дипломата, Пекин решительно осуждает действия европейских политиков.

«Мы выражаем резкое недовольство и решительный протест в связи с данным визитом и уже сделали ЕС по этому поводу серьезное представление», — заявил он на брифинге.

Как стало известно ранее, МИД КНР выступил против любых контактов Соединенных Штатов и Тайваня. В заявлении китайских дипломатов сказано, что Пекин осуждает попытки вмешательства со стороны Вашингтона во внутренние дела Китая.