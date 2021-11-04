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Белорусский воинский контингент отправился в Россию на учения «Нерушимое братство — 2021»

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 11:02
Армия
Белорусский воинский контингент отправился в Россию на учения «Нерушимое братство — 2021»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Минск, 4 ноября. Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии отправились в Россию для участия в миротворческих учениях сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2021». Об этом сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

В минобороны Белоруссии отметили, что маневры станут отличной возможностью для укрепления взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами, обмена опытом и выработки у личного состава высоких боевых качеств при выполнении совместных задач.

«Белорусские военнослужащие примут участие в совместном учении «Нерушимое братство — 2021» с коллективными миротворческими силами ОДКБ. Районом проведения учения станет полигон Казанского танкового Краснознаменного училища», — говорится в сообщении.

Масштабные миротворческие учения «Нерушимое братство — 2021» с участием сил ОДКБ пройдут под Казанью с 8 по 12 ноября. В маневрах будут задействованы военнослужащие из Белоруссии, России, Киргизии, Армении, Таджикистана и Казахстана, передает RT.

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россия белоруссия учения одкб
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