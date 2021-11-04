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Президента Чили призвали уйти в отставку после убийства военными двух жителей
Весь мир
Президента Чили призвали уйти в отставку после убийства военными двух жителей
Global Look Press  /  Yin Nan / XinHua

Тируа, 4 ноября. Известная чилийская правозащитница Франциска Линконао призвала президента Себастьяна Пиньеру уйти в отставку после гибели двух человек. Она попросила главу государства вывести войска из нескольких провинций.

Правозащитница призвала чилийских сенаторов и депутатов обратить внимание на вспышки насилия с участием военных.

«Так больше продолжаться не может. Он должен вывести своих карабинеров и военных, он должен понять это раз и навсегда. Если он этого не сделает, пусть завтра уйдет в отставку, пусть Пиньера уйдет», сказала она.

Инцидент произошел 3 ноября на дороге, соединяющей коммуны Каньете и Тируа в провинции Арауко. В ролике, выложенном в соцсети, видно, что военные стреляют из машины. Позже стало известно, что в результате погибли двое жителей и еще трое получили ранения.

По данным чилийских правоохранителей, группа людей соорудила баррикаду на дороге, а когда военные подъехали, по ним открыли огонь. Патрулю пришлось вызвать подкрепление, которое вступило в перестрелку с неизвестными.

«Инцидент был связан с автобусной остановкой, которую снесла группа людей, они хотели перекрыть дорогу и в итоге устроили там баррикаду. Карабинеры сначала подъехали к ней на патруле и были атакованы с применением огнестрельного оружия», — говорится в сообщении силовых служб.

В настоящее время расследованием гибели людей занимается чилийская прокуратура.

Чрезвычайное положение

13 октября президент Пиньера объявил чрезвычайное положение в ряде регионов страны. Таких как Био-Био и Арауко, а также в провинциях Мальеко и Каутин в области Араукания. Президент пошел на этот шаг в связи с «серьезными актами насилия, связанными с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и организованной преступностью». Введение режима ЧП стало ответом властей Чили на действия индейцев мапуче, которые активизировались в последнее время.

Конфликт между чилийским правительством и коренным народом начался в конце XIX века. В результате военной кампании в 1862–1886 годах территории коренного народа в Араукании оказались в составе Чили. После падения диктаторского режима Аугусто Пиночета в 1990-х годах индейцы, ссылаясь на Декларацию ООН о правах коренных народов, потребовали вернуть им земли, но власти не пошли им навстречу. С тех пор мапуче ведут национально-освободительную борьбу за отделение региона в южной части страны.

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военные чили гибель людей
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