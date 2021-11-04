Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 11:18
11:18
Армия
ЛНР обвинила ВСУ в попытках заглушить сигнал дрона ОБСЕ у поселка Луганское в Донбассе
11:15
Общество
Суточный показатель смертности из-за COVID-19 в России достиг 1195 случаев
11:13
Общество
Участились несчастные случаи при использовании бытового газа в Пермском крае
11:12
Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к россиянам в День народного единства
11:12
Общество
Актриса Елена Захарова рассказала, от чего зависит успех в театре
11:10
Общество
«Бурановские бабушки» споют на онлайн-концерте в честь Дня народного единства в Петербурге
11:07
Экономика
Транзит газа в ФРГ по трубопроводу «Ямал — Европа» может возобновиться 4 ноября
11:06
Происшествия
Женщина насмерть сбила пешехода в Башкирии
11:06
Общество
Депутат Анатолий Выборный не исключил распространение геномной регистрации на всех россиян
11:04
Общество
Власти Китая усиливают пограничный контроль для предотвращения распространения COVID-19
Все новости

Бойцы ВСУ обстреляли из гранатомета поселок Золотое-5 в ЛНР

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 10:31
Армия
Бойцы ВСУ обстреляли из гранатомета поселок Золотое-5 в ЛНР
facebook.com/GeneralStaff.ua/  /  Пресс-служба Генштаба ВСУ

Луганск, 4 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), развернутые в зоне разграничения сил в Донбассе, продолжают грубо нарушать перемирие Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

За минувшие сутки бойцы ВСУ нанесли один огневой удар по территории Луганской Народной Республики, заявили полномочные представители ЛНР.

«Обстрелам подвергся район Золотого-5. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9», — сказано в опубликованном релизе.

Данные о жертвах и разрушениях в результате очередного обстрела ВСУ уточняются. Ранее стало известно о пьяной драке между десантниками 25-й бригады ВСУ и военнослужащими 503 отдельного батальона морской пехоты в Авдеевке, в результате которой пять украинских морпехов получили травмы различной тяжести.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Бойцы ВСУ обстреляли из гранатомета поселок Золотое-5 в ЛНР
ЛНР всу обстрелы
Комментировать