Бойцы ВСУ обстреляли из гранатомета поселок Золотое-5 в ЛНР

Луганск, 4 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), развернутые в зоне разграничения сил в Донбассе, продолжают грубо нарушать перемирие Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

За минувшие сутки бойцы ВСУ нанесли один огневой удар по территории Луганской Народной Республики, заявили полномочные представители ЛНР.

«Обстрелам подвергся район Золотого-5. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9», — сказано в опубликованном релизе.

Данные о жертвах и разрушениях в результате очередного обстрела ВСУ уточняются. Ранее стало известно о пьяной драке между десантниками 25-й бригады ВСУ и военнослужащими 503 отдельного батальона морской пехоты в Авдеевке, в результате которой пять украинских морпехов получили травмы различной тяжести.