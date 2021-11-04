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Приморские порты столкнулись с пробками

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 10:29
Экономика
Приморские порты столкнулись с пробками
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 4 ноября. Контейнеры с грузами для Сахалинской области задерживаются в портах Приморья, передает пресс-служба региональных властей.

Порядка 1,1 тысячи контейнеров находятся сейчас на территории приморских портов, хотя должны быть доставлены на Сахалин. Среди перевозимых грузов есть также и социально-значимые товары.

«Сейчас в портах Приморья застряли более 1,1 тысячи контейнеров. К вечеру 3 ноября было обработано шесть судов. На острова отправлены 1575 контейнеров, из которых 103 с социально-значимыми грузами», — указывается в правительственном сообщении.

Отмечается, что представители бизнеса, которые испытывают проблемы из-за задержек, имеют право обратиться в местное министерство, предварительно заполнив необходимую форму.

Логистические проблемы характерны сейчас для всего Дальнего Востока. На текущую обстановку в транспортном секторе повлияло распространение коронавируса и стремительно возросший уровень загрузки терминалов Приморья, объясняет ситуацию губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Минтранс России сейчас вплотную занимается решением вопроса. Мы же, в свою очередь, готовы оказать всю необходимую поддержку бизнесу в Сахалинской области и будем детально прорабатывать возможности доставки задержанного груза в каждом конкретном случае», — отмечает губернатор.

«Газпромбанк» недавно договорился с компанией «Многофункциональный грузовой район» о вложении средств в строительство нового морского порта на территории Сахалинской области.

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приморье порты сахалинская область загруженность лимаренко
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