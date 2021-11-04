ПФР: ряд пенсионеров получит допвыплату более 10 тысяч рублей

Москва, 4 ноября. Определенная категория пожилых граждан сможет претендовать на дополнительную материальную помощь, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России. Они смогут получать новые денежные пособия.

Финансовую поддержку предоставят неработающим пенсионерам, у которых общая сумма доходов не превышает прожиточный минимум по стране. В текущем году он составляет 10 022 рубля. Однако власти субъектов РФ могут устанавливать свой уровень выплат, который может быть выше или ниже федерального. Согласно новому постановлению, человек может обратиться в фонд, чтобы получить недостающую сумму.

Госдума РФ утвердила постановление, благодаря которому с начала 2022 года в стране повысится федеральная социальная доплата для пожилых граждан. Она вырастет до отметки в 6 401 рубля.