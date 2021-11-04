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Дочь Кристины Асмус попала в больницу с кишечной инфекцией
Шоу-бизнес
Дочь Кристины Асмус попала в больницу с кишечной инфекцией
Pr Scr instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 4 ноября. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус поделилась с поклонниками не самыми приятными новостями из своей жизни. Актрисе пришлось полежать в больнице вместе с заболевшей дочерью.

Знаменитость детально рассказала о случившемся на своей странице в Instagram. Именно болезнь ребенка стала причиной пропажи Асмус из соцсетей. По словам артистки, у ее дочери началась очень сильная рвота, которая сопровождалась высокой, несбивающейся температурой.

«И скорая, и прием у педиатра, и 1000 анализов… В итоге госпитализировали. И дальше круговорот капельниц, тонна лекарств, исследований и... кишечная инфекция», — пожаловалась звезда «Интернов».

Актрисе пришлось отменить все съемки в кино и рекламе, репетиции, а также поход на шоу «Вечерний Ургант». Однако в итоге все обошлось, и постепенно девочка пошла на поправку. Асмус с дочерью уже выписались из больницы — ребенок продолжает лечиться и восстанавливаться дома. Знаменитость поблагодарила всех за поддержку.

«Господи, как тяжело и страшно, когда дети болеют... Все это сразу себе забрать хочется», — поделилась эмоциями артистка.

Дочь Кристины Асмус попала в больницу с кишечной инфекцией
Prt Scr instagram.com / @asmuskristina

Отцом дочери Кристины Асмус является бывший муж актрисы — юморист и шоумен Гарик Харламов. Звездные супруги расстались в прошлом году. Артистка успела вступить в новые отношения после развода. Ее предполагаемым возлюбленным называют исполнительного продюсера сериала «След» Бориса Кокина.

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актриса знаменитости асмус
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