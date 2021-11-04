Молодой экс-игрок КХЛ умер во время матча после потери сознания

Братислава, 4 ноября. Смерть хоккеиста словацкого клуба «Братислава Кэпиталз» Бориса Садецки наступила после того, как он упал без сознания на матче чемпионата Словакии.

Директор клуба Душана Пашека в своем посте в Facebook отметил, что после консультации с семьей Бориса больше никакой информации о произошедшем не будет.

«С глубокой печалью в сердце и сожалением сообщаем о смерти нашего игрока Бориса Садецки. Просим всех уважать частную жизнь семьи Садецки», — отметил Пашека.

Отметим, что Борис Садецки с 2016 по 2018 год выступал за «Слован» в Континентальной хоккейной лиге, он успел завоевать за свою команду пять очков в 19 играх.