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Молодой экс-игрок КХЛ умер во время матча после потери сознания

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 10:31
Спорт
Молодой экс-игрок КХЛ умер во время матча после потери сознания
pixabay.com  /  PD

Братислава, 4 ноября. Смерть хоккеиста словацкого клуба «Братислава Кэпиталз» Бориса Садецки наступила после того, как он упал без сознания на матче чемпионата Словакии.

Директор клуба Душана Пашека в своем посте в Facebook отметил, что после консультации с семьей Бориса больше никакой информации о произошедшем не будет.

«С глубокой печалью в сердце и сожалением сообщаем о смерти нашего игрока Бориса Садецки. Просим всех уважать частную жизнь семьи Садецки», — отметил Пашека.

Отметим, что Борис Садецки с 2016 по 2018 год выступал за «Слован» в Континентальной хоккейной лиге, он успел завоевать за свою команду пять очков в 19 играх.

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хоккей смерть борис садецки
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