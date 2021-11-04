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NetEase: эффектный трюк российских истребителей у арктических границ США взбесил Пентагон
Армия
NetEase: эффектный трюк российских истребителей у арктических границ США взбесил Пентагон
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Пекин, 4 ноября. Пять российских истребителей совершили полет в зоне противовоздушной обороны США в районе Аляски, что привело Пентагон в ярость. Об этом сообщают эксперты китайского издания NetEase.

Ранее стало известно, что пять российских боевых самолетов пролетели вблизи Аляски, не заходя в воздушное пространство США. По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, российские самолеты вошли в зону идентификации ПВО Аляски. При этом в ведомстве отметили, что самолеты ВКС РФ действовали в международном воздушном пространстве. Полет у американских границ продолжался почти час и соответствовал всем нормам международного права, передает «ПолитРоссия».

«Американские истребители годами бродили близ границ России, задирая свой нос. Но теперь российские самолеты летят к границам США, чтобы оказать на них давление. Россия действительно мастер противодействия Америке», — отмечают аналитики NetEase.

Эксперты напомнили, что самолеты ВВС США регулярно устраивают провокации, совершая полеты у границ других стран. В Пентагоне никогда не признавали провокационность своих действий, однако на этот раз американцам отплатили их же монетой.

Стоит отметить, что в последние месяцы значительно возросла активность американского флота и авиации у российских границ. Так, 19 октября два российских истребителя Су-30 перехватили в небе над Черным морем четыре самолета Военно-воздушных сил США. Американские самолеты направлялись к границам РФ, однако появление российских истребителей вынудило их изменить курс и спешно покинуть приграничную полосу воздушного пространства, передает RT.

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