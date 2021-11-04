Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 11:16
11:15
Общество
Суточный показатель смертности из-за COVID-19 в России достиг 1195 случаев
11:13
Общество
Участились несчастные случаи при использовании бытового газа в Пермском крае
11:12
Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к россиянам в День народного единства
11:12
Общество
Актриса Елена Захарова рассказала, от чего зависит успех в театре
11:10
Общество
«Бурановские бабушки» споют на онлайн-концерте в честь Дня народного единства в Петербурге
11:07
Экономика
Транзит газа в ФРГ по трубопроводу «Ямал — Европа» может возобновиться 4 ноября
11:06
Происшествия
Женщина насмерть сбила пешехода в Башкирии
11:06
Общество
Депутат Анатолий Выборный не исключил распространение геномной регистрации на всех россиян
11:04
Общество
Власти Китая усиливают пограничный контроль для предотвращения распространения COVID-19
11:03
Происшествия
Ошибка в работе пожарной сигнализации привела к эвакуации в аэропорту Кемерова
Все новости

МИД Армении: Ереван не принял решение по участию в региональных форматах сотрудничества
Политика
МИД Армении: Ереван не принял решение по участию в региональных форматах сотрудничества
wikipedia.org  /  Marcin Konsek / CC BY-SA 4.0

Ереван, 4 ноября. Армения рассматривает разные инициативы по формированию новых региональных форматов, включая и «3+3» с участием Еревана, Грузии и Азербайджана, а также России, Ирана и Турции, однако решение пока что не принято, заявил замглавы армянского МИД Ваге Геворкян.

Во время выступления в республиканском парламенте дипломат отметил, что формат «3+3» является лишь одним из нескольких предложений, которые касаются регионального сотрудничества.

«Самый важный подход, который можем отметить, заключается в том, что данные форматы не должны дублировать формат минской группы. На данный момент рано говорить о каком-либо решении или прогрессе», — сказал замминистра.

Как стало известно ранее, Иран и Армения планируют построить новый транспортный маршрут в обход Азербайджана. Проект предусматривает строительство 64-километровой трассы, которая соединится с уже имеющейся дорогой, ведущей через Грузию в Россию.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД Армении: Ереван не принял решение по участию в региональных форматах сотрудничества
Армения турция азербайджан 3+3
Комментировать