МИД Армении: Ереван не принял решение по участию в региональных форматах сотрудничества

Ереван, 4 ноября. Армения рассматривает разные инициативы по формированию новых региональных форматов, включая и «3+3» с участием Еревана, Грузии и Азербайджана, а также России, Ирана и Турции, однако решение пока что не принято, заявил замглавы армянского МИД Ваге Геворкян.

Во время выступления в республиканском парламенте дипломат отметил, что формат «3+3» является лишь одним из нескольких предложений, которые касаются регионального сотрудничества.

«Самый важный подход, который можем отметить, заключается в том, что данные форматы не должны дублировать формат минской группы. На данный момент рано говорить о каком-либо решении или прогрессе», — сказал замминистра.

Как стало известно ранее, Иран и Армения планируют построить новый транспортный маршрут в обход Азербайджана. Проект предусматривает строительство 64-километровой трассы, которая соединится с уже имеющейся дорогой, ведущей через Грузию в Россию.