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Перуанский школьник проводит занятия по игре в шахматы в парке
Общество

Знакомьтесь, это Габриэль Тагле Сото. В девять лет он обнаружил у себя талант шахматиста. Амбиции юного гроссмейстера не дают ему покоя. Перуанец мечтает достичь всех возможных высот в интеллектуальной игре.

«Мне девять лет, и я хочу стать лучшим шахматистом в мире и поехать в Испанию», — заявляет о своих намерениях юный игрок.

Габриэль решил зарабатывать деньги собственным умом. Любой желающий вне зависимости от возраста может прийти и поучиться у юного таланта. Стоимость «входного билета» для детей мальчик определил, как 25 евроцентов. Для старшего же поколения — 50. Будущий гроссмейстер признался, что много времени проводит за изучением специальной литературы. Причем русские книги занимают особое место в его библиотеке.

«Русские шахматисты кажутся мне хорошими, они — лучшие, в Испании тоже есть хорошие, но русские все же великие шахматисты, например, Гарри Каспаров», — рассказывает Габриэль.

Хотя Габриэль и не понимает по-русски, он смог разобраться в шахматных формулах, описанных в книгах. Мама юного дарования целиком и полностью поддерживает чадо в его начинаниях.

«Его увлечение — решение проблем в игре, формирование стратегий, которые нужно реализовать, чтобы победить. Я не очень много знаю о шахматах, но я поддерживаю сына в его мечте», — признается мама шахматиста Росио Сото.

Родители мальчика уже пытались обратиться в Перуанскую спортивную федерацию, но пока, по их словам, там не нашлось специалистов по шахматам, которые могли бы работать с Габриэлем.

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